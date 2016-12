foto Ansa

23:46

- Due rapinatori hanno fatto irruzione poco prima dell'orario di chiusura in una gioielleria di Milano. Il titolare, però, non si è lasciato intimorire e ha estratto la pistola che deteneva regolarmente, mettendoli in fuga. L'uomo, 52 anni, ha raccontato che i due, sudamericani, gli hanno chiesto di visionare alcuni gioielli. Approfittando della sua distrazione, hanno scavalcato il bancone e tentato di manomettere il sistema d'allarme.