foto LaPresse

19:46

- A Milano un uomo, dopo essere stato fermato dai carabinieri per un normale controllo, ha estratto una pistola e l'ha puntata in direzione delle forze dell'ordine. Alla vista dell'arma, uno dei militari ha sparato all'uomo, pregiudicato e tossicodipendente in cura, ferendolo a un piede. L'episodio si è verificato in via Jacopo Palma, non lontano dalla zona Fiera.