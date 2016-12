foto Ansa

13:00

- Marjus Anuta, uno dei tre albanesi arrestati nell'ambito dell'inchiesta sul sequestro di Giuseppe Spinelli e della moglie, davanti al gip ha ammesso di non avere preso soldi per il suo contributo al rapimento. Durante l'interrogatorio di garanzia, Anuta ha ricordato che gli era stato promesso denaro per la sua partecipazione e ha confermato che le pistole erano armi giocattolo.