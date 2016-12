Anche una donna albanese potrebbe aver partecipato ad alcuni fasi del sequestro di Giuseppe Spinelli, il tesoriere di Silvio Berlusconi. E' quanto emerge da alcuni passaggi della richiesta di custodia cautelare firmata dai pm di Milano. La donna, sempre stando all'atto dei pm, sarebbe stata presente,assieme a Ilirjan Tanko e Marjus Anuta, due degli albanesi arrestati, anche ad un incontro il 13 novembre con Francesco Leone, il presunto capo della bandaMarjus Anuta, uno dei tre albanesi arrestati nell'ambito dell'inchiesta sul sequestro di Giuseppe Spinelli e della moglie, davanti al gip ha ammesso di non avere preso soldi per il suo contributo al rapimento. Durante l'interrogatorio di garanzia, ha ricordato che gli era stato promesso denaro per la sua partecipazione e ha confermato che le pistole erano armi giocattolo.Anuta avrebbe poi chiarito che non sapeva nulla sui presunti documenti "scottanti" e sul contenuto della chiavetta. L'albanese sarà sentito domani dai pm di Milano, così come Alessio Maier, un altro dei protagonisti del sequestro, l'uomo che avrebbe avuto contatti con intermediari svizzeri per cercare di trasferire, stando alle intercettazioni, soldi in Svizzera.Leone, invece, già sentito ieri per circa mezz'ora dagli inquirenti, dovrebbe tornare davanti ai pm tra una decina di giorni. L'interrogatorio sarà probabilmente richiesto dalla difesa, dopo che avrà terminato di leggere le carte e in una prospettiva di collaborazione.Anuta avrebbe poi precisato che il suo ruolo nel sequestro era meramente "operativo" e che lui avrebbe fatto da "garante" perché nessuno facesse male al tesoriere e a sua moglie.Come raccontato dallo stesso Spinelli, i sequestratori gli hanno mostrato la chiavetta. Al momento di verificarne il contenuto, però, hanno parlato di problemi di incompatibilità tra computer e supporto. In realtà, quindi, il vero problema era proprio la mancanza di contenuti: nessun video su Carlo De Benedetti in relazione alla sentenza sul Lodo Mondadori, nessun filmato con Gianfranco Fini e i giudici del processo.Oltre alla chiavetta vuota, il sequestro lampo ha altri punti oscuri: soprattutto gli otto milioni di euro di cui i rapitori parlano nei giorni successivi l'accaduto. L'insistenza nelle telefonate intercettate sull'argomento soldi è un punto chiave su cui stanno lavorando gli investigatori. "La mia famiglia, la mia azienda e tutti i nostri sacrifici sono nelle tue mani", scrive in un sms intercettato Tranquilli (l'altro italiano arrestato) a Leone (il capobanda), preoccupato degli esiti dell'operazione di "trasferimento - come scrive il gip - in Svizzera del denaro".E un altro aspetto da vagliare per gli inquirenti è quel "buco" di 31 ore che passano tra la mattina del 16 ottobre, quando il ragioniere e la moglie vengono liberati, e il pomeriggio del giorno successivo, quando il fax di denuncia arriva in Procura. L'avvocato Niccolò Ghedini sul punto è stato categorico: nessuna somma di denaro è stata pagata, non c'è stata alcuna trattativa e il ritardo è legato al timore di ritorsioni che aveva Spinelli.Intanto il passo in avanti più importante nelle indagini è arrivato dal pregiudicato barese ed ex pentito della criminalità organizzata pugliese, Francesco Leone, il presunto capo del gruppo, che, dopo essere rimasto in silenzio davanti al gip Paola Di Lorenzo nell'interrogatorio di garanzia, ha iniziato a collaborare con il procuratore aggiunto della Dda milanese, Ilda Boccassini, e con il pm Paolo Storari.