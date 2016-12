foto Ansa Correlati Il pregiudicato, la casa e il supermercato della rapina

Milano, uomo ucciso in strada 19:13 - Una donna di colore. a quanto pare una badante originaria di Capo Verde, è stata trovata legata e uccisa in un appartamento a Milano. La scoperta è stata fatta da una pattuglia della polizia che era entrata in quella casa in piazzale Lagosta per una perquisizione. La vittima è stata trovata con le mani e con i piedi legati e con la testa avvolta in un sacchetto di plastica.

Il cadavere era pancia in giù ed era coperto da alcuni pezzi di stoffa, che fanno pensare a "una sorta di rituale" con elementi di sadismo.



La vittima sarebbe Lourenca Adelaide Lima, 40 anni, in Italia da vent'anni e con un impiego come badante. In casa sono stati recuperati suoi effetti personali, ma gli inquirenti preferiscono gli esiti dell'esame del Dna per confermermare l'identità.



La polizia è arrivata nell'appartamento dove è stato trovato il cadavere perché nel tardo pomeriggio una volante aveva arrestato per rapina Vincenzo Vergata, 56 anni, con precedenti per droga e reati contro il patrimonio. L'uomo, con un cacciavite, ha compiuto una rapina nel supermercato Simply di via Porro Lambertenghi.



Dopo l'arresto, gli agenti gli hanno rinvenuto addosso della droga e una bolletta con l'indirizzo di residenza e un mazzo di chiavi. Hanno quindi deciso di eseguire una perquisizione nell'appartamento dell'uomo e hanno trovato il corpo della donna.



Inizialmente l'uomo è stato fermato per rapina, e successivamente anche per omicidio. Nella sua abitazione gli investigatori hanno trovato un biglietto aereo per Istanbul, con partenza fissata per il 27 novembre.