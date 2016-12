foto Facebook Correlati A settembre una coppia fu uccisa in via Muratori

Le foto della vittima 14:37 - Un uomo di 69 anni, Diego Preda, titolare di un'agenzia di assicurazioni, è stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca in via Mosè Bianchi all'angolo con via Alberto Mario, in zona San Siro a Milano. I primi risultati scientifici parlano di un proiettile sparato a cortissima distanza entrato nella zona occipitale del cranio e uscito da quella orbitale. - Un uomo di 69 anni, Diego Preda, titolare di un'agenzia di assicurazioni, è stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca in via Mosè Bianchi all'angolo con via Alberto Mario, in zona San Siro a Milano. I primi risultati scientifici parlano di un proiettile sparato a cortissima distanza entrato nella zona occipitale del cranio e uscito da quella orbitale.

Un uomo abitudinario

Diego Preda, la sera della sua uccisione, stava compiendo un percorso abituale dopo essere uscito dall'agenzia di cui era titolare per andare a prendere l'auto in un parcheggio sotterraneo. Forse il sicario lo aveva anche pedinato dato che lui era una persona estremamente abitudinaria.



La testimonianza

Tra le prime testimonianze raccolte dalla squadra mobile che indaga sul caso c'è quella di un uomo che si trovava in un bar vicino. Avrebbe visto una persona con il volto coperto da un casco o un passamontagna allontanarsi a piedi dall'uomo già a terra. Queste prime indicazioni però sono al momento ancora al vaglio degli inquirenti.



Solo un'ombra sul suo passato

Preda era presidente della Z&M Insurance Brokers, società nata nel 1998, che si occupa di consulenza assicurativa e titolare della Preda sas, un'agenzia di assicurazioni con sede in via Monte Rosa 21, un'attività florida e con un buon fatturato, che conta una decina di dipendenti. Dai primi accertamenti sulla vita privata pare che apparentemente conducesse la tipica esistenza tranquilla. Era sposato e aveva un figlio 41enne. Tutti lo conoscevano e descrivevano come una brava persona, appassionato di golf e gran lavoratore. Aveva solo un piccolo precedente per "reati contro la persona" risalente al 1982.



La moglie in stato di shock

"Mio marito non rispondeva più al cellulare, mi aveva detto che sarebbe andato a recuperare l'auto ma non è più tornato", ha dichiarato la moglie dell'assicuratore. La donna è arrivata sul posto circa un'ora dopo e, visibilmente scossa, ha chiesto ai presenti se la persona distesa sul marciapiede fosse il marito. Ha pronunciato poche parole riguardo l'ultima conversazione avuta con Preda e poi si è avvicinata agli agenti in divisa, che l'hanno presa da parte per ascoltarla. Poi è stata accompagnata dagli investigatori a bordo di un'ambulanza.