21:18

- E' salito sulla torre dell'Arengario in piazza Roma a Monza e con un megafono minaccia di suicidarsi. Protagonista dell'estrema protesta un imprenditore, la cui azienda sarebbe andata in crisi per una serie di estorsioni. L'uomo chiede di essere ascoltato dalle autorità. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i pompieri e i vigili urbani.