"Ci seguivano da due mesi"

La moglie di Spinelli non ha dubbi: "Erano due mesi che i sequestratori seguivano mio marito". "Il terzo aggressore, arrivato successivamente - si legge nel verbale - mi ha detto che erano due mesi che ci stavano seguendo, che addirittura volevano rapire me e che in quel momento vi erano altre tre persone davanti al palazzo".



"Erano armati e con i passamontagna calati"

Il racconto della donna è dettagliato: "Mio marito mi ha chiamato sul telefono di casa verso le ore 21 dicendomi che stava arrivando. Ho visto uscire mio marito". "Ho aperto la porta - prosegue la moglie di Spinelli - e improvvisamente ho visto una persona che di corsa scendeva le scale che portano al vano ascensore del piano di sopra, mentre un'altra persona è sbucata dal secondo ingresso. Hanno afferrato mio marito, entrambi erano armati e con due passamontagna, e hanno spinto mio marito dentro casa".



"Ho pensato che ci avrebbero ammazzato"

"Appena ho visto questa scena ovviamente mi sono molto spaventata e ho urlato in quel momento ho pensato che ci avrebbero ammazzato. Subito però i due ci hanno detto di stare tranquilli, che non ci avrebbero fatto niente e ci hanno anche detto di stare seduti sul divano, e noi così abbiamo fatto".



Il rosario e un sequestratore: "Anch'io sono credente"

"Ci hanno detto - continua il racconto - che doveva venire un'altra persona importante che ci avrebbe detto cosa fare". La signora Spinelli ricorda anche che uno dei due le disse: "E' un mondo di m..., queste cose non andrebbero fatte". E che, sempre la stessa persona, quando l'ha vista tirare fuori un rosario col quale lei e suo marito hanno cominciato a pregare, le ha detto: "Anch'io sono credente".