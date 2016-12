- Trentacinque passeggeri di un volo proveniente da L'Avana per Milano sono rimasti contusi a causa di un vuoto d'aria di circa tremila metri. I passeggeri del volo della compagnia Neos sono arrivati a destinazione all'aeroporto di Malpensa dove sono stati soccorsi dagli operatori del 118 di Varese. Almeno dodici persone sono state ricoverate in codice giallo.

Stando a una prima ricostruzione l'aereo, con a bordo 284 passeggeri, si sarebbe trovato, mentre era sull'Atlantico, improvvisamente all'interno di una zona caratterizzata da forti turbolenze e da vuoti d'aria. La Sea, società che gestisce gli scali milanesi, ha dichiarato che l'aereo sarebbe arrivato a perdere circa tremila metri di quota.

Secondo Davide Martini, responsabile qualita' della compagnia aerea Neos, i primi soccorsi sarebbero stati prestati da due medici che erano a bordo dell'aereo come passeggeri e proprio per questo motivo il comandante avrebbe deciso di proseguire fino a Malpensa visto che non vi era più alcun pericolo per l'incolumità dei viaggiatori.

Il 118 di Varese avrebbe ricevuto la chiamata alle 12.45 e la richiesta di emergenza sarebbe stata passata alle centrali di Villa Guardia (Como) e di Milano. Nel frattempo erano state messe in allerta anche le direzioni ospedaliere di Varese e Milano.

