13:43

- "In realtà non avevano in mano nulla", nessun documento o altro riguardante la sentenza sul Lodo Mondadori. E' l'avvocato Nicolò Ghedini, oggi a Milano per il processo Ruby a carico di Silvio Berlusconi, a chiarire meglio la vicenda del rapimento di Giuseppe Spinelli e di sua moglie. Ghedini ha precisato che non c'era ricatto ma che "si erano sequestrati il ragioniere per avere in cambio da Berlusconi del denaro".