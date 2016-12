foto LaPresse

- Un 38enne è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale delle Orobie, a Caiolo (Sondrio), mentre viaggiava a bordo di un furgone che si è schiantato contro un palo della luce. L'amico al volante, rimasto ferito ma in modo non grave, si è rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico e della droga ed è stato denunciato per omicidio colposo. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Sondrio.