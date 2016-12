foto Ansa 00:17 - Una banda di nordafricani ha assaltato una gioielleria a Milano tentando una rapina poco prima dell'orario di chiusura. I malviventi hanno sfondato le vetrine con delle mazze e un piede di porco, ma si sono trovati davanti il titolare del negozio che ha impugnato la sua pistola e ha aperto il fuoco. Tre i colpi: uno in aria e altri due verso i rapinatori che si sono dati alla fuga e sono tuttora ricercati dalla polizia. Non ci sarebbero feriti. - Una banda di nordafricani ha assaltato una gioielleria a Milano tentando una rapina poco prima dell'orario di chiusura. I malviventi hanno sfondato le vetrine con delle mazze e un piede di porco, ma si sono trovati davanti il titolare del negozio che ha impugnato la sua pistola e ha aperto il fuoco. Tre i colpi: uno in aria e altri due verso i rapinatori che si sono dati alla fuga e sono tuttora ricercati dalla polizia. Non ci sarebbero feriti.

Tutto è accaduto intorno alle 18.20 in piazzale Corvetto. Due uomini sono entrati come clienti nella gioielleria Valentino e, lasciando libero ingresso dietro di loro ad altri due complici, hanno iniziato a spaccare le vetrine con delle mazze e un piede di porco. Il proprietario del negozio, che era al piano di sopra e ha visto la scena attraverso le telecamere a circuito chiuso, ha impugnato la sua pistola ed è sceso. Prima ha sparato un colpo in aria, poi altri due colpi verso i rapinatori, che a quel punto sono fuggiti.



All'interno del negozio in quel momento c'erano due clienti. I quattro nordafricani sono fuggiti su un'auto, che è stata ritrovata poco dopo dalla polizia e sottoposta a sequestro. Non è ancora chiaro se dal negozio siano stati portati via gioielli. Durante la sparatoria, nessuno sarebbe rimasto ferito.