foto Ap/Lapresse

00:12

- Un uomo di 68 anni è stato rapinato del proprio orologio Patek Philippe da 60mila euro in via San Gimignano a Milano. L'uomo è stato avvicinato mentre saliva a bordo della sua auto da una persona robusta, descritto di carnagione chiara e vestito con una giacca grigia, che gli ha afferrato il polso e strappato l'orologio. Poi è scappato su uno scooter guidato da un complice. Il sessantenne non ha riportato ferite e ha rifiutato le cure mediche.