foto Ansa Correlati Pietro Maso torna in carcere 13:24 - Pietro Maso, che nel '91, a 20 anni, uccise i genitori nel Veronese, continuerà a lavorare di giorno e far ritorno la sera in carcere fino alla fine pena, che è prevista intorno a maggio. L'ex ragazzo della "Verona bene" ha rinunciato, senza spiegarne il motivo, alla richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali che inizialmente lui stesso aveva presentato. Maso si trova attualmente in semilibertà, un beneficio concesso nell'ottobre del 2008. - Pietro Maso, che nel '91, a 20 anni, uccise i genitori nel Veronese, continuerà a lavorare di giorno e far ritorno la sera in carcere fino alla fine pena, che è prevista intorno a maggio. L'ex ragazzo della "Verona bene" ha rinunciato, senza spiegarne il motivo, alla richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali che inizialmente lui stesso aveva presentato. Maso si trova attualmente in semilibertà, un beneficio concesso nell'ottobre del 2008.

Dopo un rinvio a maggio, era stata fissata per oggi l'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, ma nei giorni scorsi Pietro Maso ha fatto istanza di rinuncia alla misura con cui può essere definito l'orario di entrata ed uscita da casa, vengono fissati incontri con gli assistenti sociali, il tutto, in sostanza, fuori dal carcere. Nell'istanza, depositata ad Opera e poi trasmessa al magistrato, il 40enne non scrive i motivi della scelta.



Sono passati quasi 22 anni dal 17 aprile 1991, giorno in cui i coniugi Maso, 52 e 48 anni, vennero uccisi nella loro casa di Montecchia di Crosara. Pietro fu condannato a 30 anni di reclusione. Ad oggi, tra indulto e liberazione anticipata mancano pochi mesi al fine pena. Maso si era presentato in Tribunale nel maggio scorso, per chiedere ai giudici l'affidamento in prova ai servizi sociali.



Il Tribunale di Sorveglianza aveva però rinviato l'udienza in autunno, in data odierna. Un appuntamento rimasto solo sulla carta perché il 40enne, ha rinunciato alla richiesta. Nell'istanza non vengono specificati i motivi.



La semilibertà in cui si trova attualmente il 40enne fu a rischio nel luglio del 2011, in seguito alla denuncia di un uomo che sosteneva di essere stato minacciato (e che lui aveva contro-denunciato). In realtà, dopo una sospensione "in via cautelativa" di un mese, lo scorso aprile Maso era tornato in semilibertà.