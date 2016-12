Scout uccisa, l'investitore era ubriaco

09:05

- Il conducente del suv che a Casalmaiocco, nel Lodigiano, ha travolto e ucciso la scout 17enne Altea Trini era ubriaco. E' quanto emerso delle analisi svolte in ospedale mezz'ora dopo i fatti: i test avrebbero rivelato un livello di alcol superiore di circa tre volte il limite consentito dalla legge. L'uomo, 54 anni, ora si trova a casa sua, a Milano. E' stato denunciato in stato di libertà per guida in stato d'ebbrezza.