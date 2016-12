Ruby, Carfagna: "Io non l'ho mai conosciuta"

foto LaPresse Correlati La Carfagna a Tgcom24: "Importanti le primarie del Pdl"

Tutto sul caso Ruby 11:05 - L'ex ministro Mara Carfagna, sentita come testimone al processo sul caso Ruby, ha affermato di non essere mai stata ad Arcore, nemmeno il 14 febbraio 2012 come invece sostenuto dalla marocchina. L'altro ex ministro sentito in aula, Maria Stella Gelmini, ha invece sostenuto di essere stata ad Arcore ma solo per cene elettorali ed "eleganti". Le due testimoni hanno affermato di non aver mai conosciuto Ruby. - L'ex ministro Mara Carfagna, sentita come testimone al processo sul caso Ruby, ha affermato di non essere mai stata ad Arcore, nemmeno il 14 febbraio 2012 come invece sostenuto dalla marocchina. L'altro ex ministro sentito in aula, Maria Stella Gelmini, ha invece sostenuto di essere stata ad Arcore ma solo per cene elettorali ed "eleganti". Le due testimoni hanno affermato di non aver mai conosciuto Ruby.

L'ex ministro interviene intanto, all'uscita da Palazzo di Giustizia a Milano, anche sulle primarie del Pdl e sulle discussioni in corso a proposito di simbolo del partito e di ipotesi Monti bis.



"Nuovo simbolo per il parito? Prima i contenuti"

E sulle consultazioni per stabilire il candidato premier dice a Tgcom24: "Le primarie sono un momento importante per il partito, un’occasione per riavvicinare il partito all’elettorato". Quanto al rinnovamento del simbolo del partito aggiunge: "Ho più volte detto che si può immaginare di avere un nome o un simbolo nuovo e più attraente. Ma il problema non è quello, sono piuttosto i contenuti. Le primarie sono l’occasione giusta per rilanciarci e riproporre agli elettori quella proposta di Paese che abbiamo coltivato in questi anni e che non sempre siamo riusciti ad attuare per avariate ragioni".



Interpellata poi sulla costruzione di una nuova classe dirigente aggiunge: "Serve un rinnovamento e questo deve passare attraverso alcune parole chiave come passione, dedizione e voglia di fare. Questi devono essere i criteri per selezionare la nuova classe dirigente che non necessariamente dovrà andare a sostituire l’attuale. Io non sono fautrice dello scontro generazionale".



"Non c'è uno scontro Berlusconi-Alfano"

E ancora, in merito all’ipotetico scontro tra Berlusconi e Alfano durante la riunione dell’ufficio di presidenza, l'ex ministro spiega: "Momenti di confronto come questi ci sono in tutti i partiti vivi e vegeti. Non siamo un partito di plastica. Parlare di scontro tra Alfano e Berlusconi non credo che corrisponda alla realtà". Facendo un paragone con le primarie del Pd aggiunge: "Noi ci stiamo orientando verso il modello americano che non prevede regole così stringenti come quelle del Pd che hanno fatto irritare non poco Renzi".



Infine una battuta in merito all'ipotesi di un Monti bis: "Monti l’altro giorno ha detto di essere disponibile, oggi dice di non aver più voglia. L’Italia ha bisogno di tornare ad essere una democrazia normale dove sono i cittadini a votare".