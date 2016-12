foto Ansa 08:23 - La Guardia di Finanza del gruppo di Seregno su coordinamento della procura di Monza, è riuscita a smascherare un finto cieco che, per 12 anni, percepiva una regolare pensione da invalido al 100%. L'uomo, un 41enne con piccoli precedenti penali, dal 2000 aveva ottenuto il riconoscimento dell'invalidità per cecità assoluta. Il truffatore ha percepito 162mila euro di pensione, è stato denunciato e sono stati sequestrati i suoi beni. - La Guardia di Finanza del gruppo di Seregno su coordinamento della procura di Monza, è riuscita a smascherare un finto cieco che, per 12 anni, percepiva una regolare pensione da invalido al 100%. L'uomo, un 41enne con piccoli precedenti penali, dal 2000 aveva ottenuto il riconoscimento dell'invalidità per cecità assoluta. Il truffatore ha percepito 162mila euro di pensione, è stato denunciato e sono stati sequestrati i suoi beni.

I militari lo hanno seguito e filmato per qualche giorno ed hanno così scoperto che quella che doveva essere una persona totalmente cieca, in realtà era in grado in piena autonomia, di passeggiare tranquillamente per le vie cittadine, di attraversare senza indugio gli incroci stradali e di districarsi agevolmente tra le auto in sosta, ma anche di apporre, senza particolari problemi, la propria firma su atti e documenti.



Alcune riprese dei finanzieri lo hanno immortalato mentre era intento a mostrare ad alcune persone una macchina in vendita, in modo assolutamente naturale e disinvolto. Il pubblico ministero ha disposto nei confronti dell'indagato una visita medico-legale che ha sconfessato il suo status di cieco assoluto.



Le fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro beni immobili e disponibilità finanziarie riconducibili al denunciato, per un valore complessivo di oltre 50 mila euro, necessari a risarcire le casse dello stato.