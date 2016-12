foto LaPresse

08:00

- Incidente stradale sulla Milano-Napoli nel tratto fra Melegnano e il bivio per la Tangenziale in direzione Milano. L'incidente ha coinvolto due messi pesanti ed una persona ha perso la vita. Lo comunica Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti personale della direzione del II tronco di Milano, Vigili del Fuoco e Pattuglie della Polizia Stradale. Non si registrano particolari disagi per il traffico.