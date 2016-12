foto LaPresse

01:29

- Un cacciatore valtellinese, Nello Forni, di 48 anni, ha perso la vita in Val Cervia, sul territorio comunale di Cedrasco (Sondrio), mentre era impegnato in una battuta di caccia. L'uomo è scivolato in un dirupo profondo alcune decine di metri e all'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare. Due giorni fa un altro cacciatore, Marco Paroli, poliziotto in congedo di 53 anni, è morto in un incidente analogo nella stessa zona.