Daccò e Maugeri indagati in Svizzera per riciclaggio

foto Tgcom24 21:01 - L'uomo d'affari Pierangelo Daccò, l'ex assessore regionale lombardo, Antonio Simone, l'ex patron della Fondazione Maugeri, Umberto Maugeri, e l'ex direttore amministrativo del gruppo ospedaliero pavese, Costantino Passerino, sono indagati per riciclaggio in un'inchiesta a Lugano. Daccò ad ottobre è stato condannato per il dissesto dell'ospedale San Raffaele di Milano. - L'uomo d'affari Pierangelo Daccò, l'ex assessore regionale lombardo, Antonio Simone, l'ex patron della Fondazione Maugeri, Umberto Maugeri, e l'ex direttore amministrativo del gruppo ospedaliero pavese, Costantino Passerino, sono indagati per riciclaggio in un'inchiesta a Lugano. Daccò ad ottobre è stato condannato per il dissesto dell'ospedale San Raffaele di Milano.

L'inchiesta svizzera riguarda anche Costantino Passerino e Antonio Simone, che assieme ai primi due sono già accusati dalla procura di Milano di corruzione con l'aggravante della trasnazionalità in concorso con il governatore della Lombardia Roberto Formigoni.



Secondo l'accusa della magistratura italiana, Formigoni avrebbe ottenuto circa 8,5 milioni di euro in "utilità" - tra cui viaggi, vacanze, cene e gite in barca - in cambio di presunti favori alla Fondazione Maugeri, che tra il 2001 e il 2011 avrebbe beneficiato di rimborsi regionali nella sanità per circa 200 milioni di euro.



Il procuratore di Lugano ipotizza che dai conti di due fiduciari svizzeri di Daccò sia transitato il denaro destinato a costituire i fondi neri con cui quest'ultimo avrebbe alimentato la corruzione in Lombardia.