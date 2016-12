foto LaPresse 13:21 - Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso intentato da un'autorimessa del centro di Milano contro il provvedimento anti traffico Area C. Il ricorso avanzato da Mediolanum Parking chiedeva la sospensiva della versione bis della ZTL, reintrodotta dalla giunta Pisapia il 16 settembre, dopo che la prima versione del provvedimento era stata sospesa a luglio, proprio per un precedente ricorso della stessa autorimessa. - Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso intentato da un'autorimessa del centro di Milano contro il provvedimento anti traffico Area C. Il ricorso avanzato da Mediolanum Parking chiedeva la sospensiva della versione bis della ZTL, reintrodotta dalla giunta Pisapia il 16 settembre, dopo che la prima versione del provvedimento era stata sospesa a luglio, proprio per un precedente ricorso della stessa autorimessa.

Per i giudici del Consiglio di Stato non sussiste "un pregiudizio irreparabile" per il ricorrente. Cioè, l'istituzione dell'Area C non andrebbe a danneggiare in modo irreparabile l'autorimessa.



Sindaco Pisapia soddisfatto

Poco prima della sentenza, il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, aveva parlato di notizie tranquillizzanti trapelate da Roma. "Se si dovessero confermare - aveva aggiunto - vorrebbe dire che anche il Consiglio di Stato ha valutato che il bene collettivo deve prevalere su quello dei singoli".