- Un bambino marocchino di 17 mesi è ricoverato all’ospedale Civile di Brescia a causa di un’intossicazione da cannabinoidi. Il bambino è rimasto intossicato dopo che i genitori hanno fumato hashish per tutto il giorno in casa di un amico brasiliano. I genitori, presi dal panico, hanno dato al piccolo una pastiglia di Voltaren, aggravandone le condizioni.

La madre, il padre e l’amico brasiliano avrebbero fumato in casa senza aprire le finestre in un appartamento a Brescia. I tre hanno ammesso l’uso di stupefacenti e sono stati denunciati. Il bambino è stato affidato ai servizi sociali, mentre la Procura per i Minorenni di Brescia ha aperto un fascicolo.