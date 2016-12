foto Ansa

12:08

- Per protesta contro gli annunciati licenziamenti, alcune centinaia di lavoratori del San Raffaele hanno bloccato per quasi un'ora il traffico sulla tangenziale Est di Milano. Il blocco è iniziato attorno alle 9.30, poco dopo le 10 è stata liberata la carreggiata Sud e una ventina di minuti dopo quella Nord. I dipendenti sono quindi rientrati nel piazzale dell'ospedale, dove sono riuniti in assemblea.