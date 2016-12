Lite per la droga, filippino ucciso a Milano

foto Ansa Correlati Il video dell'aggressione 20:20 - Un 34enne filippino è stato ucciso nella notte a Milano davanti a una sala bingo. L'uomo, secondo i carabinieri che hanno bloccato tre suoi connazionali, sarebbe stato ammazzato a calci e pugni durante una lite per questioni di droga. Al fatto, avvenuto intorno all'una, avrebbero assistito diversi testimoni. - Un 34enne filippino è stato ucciso nella notte a Milano davanti a una sala bingo. L'uomo, secondo i carabinieri che hanno bloccato tre suoi connazionali, sarebbe stato ammazzato a calci e pugni durante una lite per questioni di droga. Al fatto, avvenuto intorno all'una, avrebbero assistito diversi testimoni.

Edison Antony Topacio è stato ucciso all'esterno della sala Bingo di viale Zara all'angolo con viale Marche, una delle più grandi e frequentate nella zona nord della città. Al fatto hanno assistito diversi testimoni che sono stati utili per individuare i tre connazionali della vittima.



Secondo i carabinieri, alla base dell'omicidio vi sarebbe una lite per una piccola partita di stupefacenti, scoppiata intorno a mezzanotte. Il 118, quando è arrivato sul posto, ha trovato il filippino con evidenti segni di percosse, in arresto cardiaco. Trasportato in codice rosso al Fatebenefratelli, l'uomo è deceduto poco dopo.



Gli investigatori hanno acquisito un video che inchioda i responsabili e riprende la seconda parte dell'aggressione. Gli autori del pestaggio sono tre connazionali: Mark Dimapasoc, 28 anni, incensurato Leonil De la Chica, 26 anni e Rafael Pujanes, 24 anni, gli ultimi due con precedenti per rissa e lesioni. A riprendere la scena è stato un cittadino, che poi ha postato il video su Facebook ed è stato poi ripreso e messo in onda in televisione.