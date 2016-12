foto Da video Correlati Il dirigente tennista durante il lavoro

Per lo Stato era regolarmente a lavoro in ospedale, ma in realtà si dilettava sui campi di tennis. Protagonista dell'ennesima truffa ai danni dell'erario, scoperta dagli uomini della Guardia di finanza di Bergamo, è un dirigente medico di una struttura sanitaria pubblica della città lombarda. Per aggirare il "problema" del badge si firmava a posteriori i fogli presenza. Procedura che gli era consentita dalla carica ricoperta.

L'uomo è indagato per falso, truffa aggravata ai danni di ente pubblico, false attestazioni e certificazioni. Le Fiamme Gialle hanno anche inviato una segnalazione per danno erariale alla procura regionale della Corte dei conti, mentre un'altra comunicazione verrà inviata alla dirigenza sanitaria della struttura pubblica dove il medico assenteista lavorava.



Le indagini hanno consentito di accertare - grazie a appostamenti e pedinamenti - che il medico si assentava dal proprio posto di lavoro per decine di ore. E nel corso delle sue prolungate assenze, l'uomo trovava anche il tempo di andare a giocare a tennis in un centro sportivo bergamasco. Partite che sono state ampiamente riprese dai finanzieri.



Il dirigente, hanno ricostruito i militari, per poter giustificare l'allontanamento illecito dall'ospedale, compilava manualmente le "indicazioni-timbrature" invece di utilizzare il badge elettronico, attestando così a posteriori la continuativa presenza sul luogo di lavoro.