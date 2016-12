foto LaPresse

- Una donna di 34 anni è morta e un uomo di 59 è rimasto ferito gravemente, in uno scontro frontale tra due auto avvenuto lungo la ex statale Soncinese, all'altezza di una curva, nel tratto di strada compreso tra Casalbuttano e Casalmorano, nel Cremonese. La vittima dell'incidente è Chiara Pagliari, di Casalmorano. La sua utilitaria è rimasta al centro della strada distrutta, mentre l'altra vettura, una monovolume, è finita in un fosso.