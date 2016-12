foto Ansa Correlati Fiat: "A Pomigliano 19 in mobilità" 16:06 - L'ospedale San Raffaele ha annunciato l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo per 244 dipendenti. Questo passo, spiega la direzione in una nota, "si è reso necessario a causa del perdurare di un'ingente perdita, che ha carattere strutturale, e che non può essere eliminata senza una riduzione dei costi inerenti il personale". Inizialmente il taglio previsto dall'azienda era di 450 dipendenti. - L'ospedale San Raffaele ha annunciato l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo per 244 dipendenti. Questo passo, spiega la direzione in una nota, "si è reso necessario a causa del perdurare di un'ingente perdita, che ha carattere strutturale, e che non può essere eliminata senza una riduzione dei costi inerenti il personale". Inizialmente il taglio previsto dall'azienda era di 450 dipendenti.

I vertici dell'ospedale, passato da qualche mese nelle mani di Giuseppe Rotelli, patron del gruppo San Donato, fanno inoltre notare che "le attuali retribuzioni dei dipendenti del comparto risultano ad oggi superiori rispetto ai livelli medi usualmente presenti in tutto il sistema sanitario e ospedaliero del nostro Paese" e che "si è cercato di contenere al massimo la riduzione di personale". I tagli sono infatti stati dimezzati rispetto alle intenzioni originarie.



"Nessuna conseguenza sulla qualità del servizio"

"Tale risultato - commenta l'azienda - è stato reso possibile grazie all'impegno dell'amministrazione a intensificare ed estendere ulteriormente le capillari ed energiche azioni di razionalizzazione e di efficientamento tempestivamente intraprese a partire dall'11 maggio 2012".



Inoltre, sottolineano al San Raffaele, "la riduzione di organico, operata nel più rigoroso rispetto dei requisiti di accreditamento stabiliti dalla normativa vigente, non intacca e non intaccherà in alcun modo la qualità delle prestazioni e dei servizi, anche in quanto non riguarda infermieri professionali, tecnici sanitari, medici e ricercatori".



L'ospedale: "C'era una proposta alternativa ai licenziamenti"

Sui licenziamenti avviati, l'azienda spiega inolte che si tratta della "inevitabile conseguenza del reiterato rifiuto, da parte della rappresentanza sindacale unitaria e delle organizzazioni sindacali, di prendere in considerazione la proposta del tutto alternativa ai licenziamenti formulata dalla direzione dell'ospedale San Raffaele già in un incontro in data 14 settembre 2012 e per iscritto il 19 settembre 2012".



"L'accettazione di questa proposta - sottolinea l'azienda - avrebbe evitato completamente i licenziamenti. L'aspetto più rilevante della proposta riguardava la rinuncia ad alcuni accordi stipulati con la precedente amministrazione solo pochi mesi prima del conclamato dissesto finanziario dell'ospedale, accordi presi sulla base di presupposti oramai superati, con oneri economici manifestamente insostenibili, divenuti eccessivamente gravosi anche a causa del significativo peggioramento del contesto in cui l'Ospedale si è trovato a operare nel corso del 2012".