foto Afp

23:11

- Camminando ubriaca sui binari della metropolitana di Milano, una peruviana 28enne ha provocato l'interruzione della linea rossa. Attorno alle 22.30 la donna è scesa dalla banchina della fermata Loreto e ha percorso un tratto in direzione di Lima. Il personale si è accorto della sua presenza e ha bloccato la circolazione per circa 15 minuti. La donna è stata riportata in superficie dalla polizia e denunciata per interruzione di pubblico servizio.