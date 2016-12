foto Afp

09:54

- Nel corso di un'indagine legata alla ricerca di armi clandestine, un uomo di 57 anni è stato arrestato a Milano per avere realizzato banconote e monete false. In casa del falsario sono state trovate banconote già "confezionate" e macchinari professionali per la realizzazione del denaro. L'attrezzatura è stata sequestrata.