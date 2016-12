Milano, salva una donna e la figlia da criminale Gambizzato un giovane ex consigliere del Pdl

foto Ansa 13:04 - Una 40enne ecuadoriana e sua figlia sono state salvate dall'aggressione di uno sconosciuto, che voleva rapire la piccola in braccio alla donna, grazie all'azione coraggiosa di Giuseppe Gualtiero, 26 anni. Il ragazzo, che si stava recando dalla zia, è subito intervenuto quando ha sentito le urla di aiuto della donna. Così non ci ha pensato due volte, ha bloccato il criminale e ha salvato madre e figlia, rimanendo però ferito a una gamba. - Una 40enne ecuadoriana e sua figlia sono state salvate dall'aggressione di uno sconosciuto, che voleva rapire la piccola in braccio alla donna, grazie all'azione coraggiosa di Giuseppe Gualtiero, 26 anni. Il ragazzo, che si stava recando dalla zia, è subito intervenuto quando ha sentito le urla di aiuto della donna. Così non ci ha pensato due volte, ha bloccato il criminale e ha salvato madre e figlia, rimanendo però ferito a una gamba.

Gualtiero, ex consigliere del Pdl e figlio di un poliziotto, come ha raccontato Il Giorno, è stato ferito con un colpo di pistola durante la colluttazione. L'aggressore, probabilmente di origine slava, dopo aver sparato, è fuggito e ora e ricercato dai carabinieri della Compagnia di Corsico. Insieme a lui è ricercata anche una complice: la donna che guidava la macchina con cui è scappato.



Subito dopo l'aggressione, la vittima, Margarita, insieme alla figlia, si è recata in caserma per descrivere nei minimi dettagli l'assalitore e aiutare i militari nella ricerca mentre Gualtiero è stato trasportato in ospedale, ma se la caverà con pochi giorni di ricovero. "Ho agito d'istinto, mi ha sparato a brucia pelo", ha raccontato infine il giovane-eroe dal letto del nosocomio.