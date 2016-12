foto LaPresse 10:36 - Oltre 50 persone sono rimaste ferite e 40 fermate negli scontri tra giovani e forze di polizia ad un rave party a Cusago, nel sud di Milano. Una ragazza è ricoverata in gravi condizioni: sarebbe inciampata durante le concitate fasi dei tafferugli scatenati dai partecipanti al rave. La scintilla è scoccata quando le forze dell'ordine, presenti alla festa fin dalla mattina, sono intervenute per dei controlli. Tra i feriti anche 20 agenti. - Oltre 50 persone sono rimaste ferite e 40 fermate negli scontri tra giovani e forze di polizia ad un rave party a Cusago, nel sud di Milano. Una ragazza è ricoverata in gravi condizioni: sarebbe inciampata durante le concitate fasi dei tafferugli scatenati dai partecipanti al rave. La scintilla è scoccata quando le forze dell'ordine, presenti alla festa fin dalla mattina, sono intervenute per dei controlli. Tra i feriti anche 20 agenti.

Alla festa, che era stata convocata via internet, partecipavano circa 1.700 giovani assiepati in un capannone industriale dismesso. Centocinquanta gli uomini delle forze dell'ordine intervenuti. Una giovane su Twitter parla di un vero e proprio "scenario da guerra".



Non è escluso che gli incidenti siano da collegare ad un altro raduno di giovani avvenuto a Trezzo d'Adda, sempre nel Milanese, dove 3mila persone si erano date appuntamento venerdì sera in un'area boschiva lungo il fiume Adda. Le forze dell'ordine erano intervenute all'evento non autorizzato che è proseguito per tutta la notte riuscendo a sgomberare completamente l'area alle 8.30 di sabato mattina. Il raduno di Trezzo si è concluso con 26 denunce a piede libero. E' possibile che alcune persone allontanate da Trezzo siano poi confluite a Cusago.