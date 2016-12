Diritti tv Mediaset, attesa per la sentenza

foto Ap/Lapresse Correlati Diritti tv 2003-2004, il Gup di Roma ha assolto Berlusconi

Mediatrade, al via udienza a Milano: si decide su rinvio a giudizio per 12 imputati 15:30 - Dopo quasi sei anni arriva oggi la prima sentenza del procedimento giudiziario sulle presunte irregolarità nella compra-vendita dei diritti tv Mediaset. Sul banco degli imputati del processo di Milano, seguito dai pm Spadaro e De Pasquale, ci sono Silvio Berlusconi, Fedele Confalonieri, il fondatore di Arner Bank, Paolo Del Bue, e il produttore statunitense, Frank Agrama. Per i due fondatori del Biscione l'accusa è di frode fiscale e falso in bilancio. - Dopo quasi sei anni arriva oggi ladel procedimento giudiziario sulle presunte irregolarità nella compra-vendita deiSul banco degli imputati del processo di Milano, seguito dai pm Spadaro e De Pasquale, ci sono Silvio, Fedele, il fondatore di Arner Bank, Paolo Del Bue, e il produttore statunitense, Frank Agrama. Per i due fondatori del Biscione l'accusa è de falso in bilancio.

Secondo gli inquirenti, Berlusconi e Confalonieri avrebbero gonfiato i pagamenti degli acquisti sui diritti dei film made in Usa. Le transazioni finanziarie sarebbero state poi effettuate attraverso società off-shore, in modo da creare fondi neri, eludendo così il fisco e frodando i propri azionisti. Le società off-shore a loro volta avrebbero ceduto i diritti a società gemelle a prezzi maggiorati a ogni passaggio.



Quindi, al centro del procedimento, prossimo alla prescrizione, c'è l'acquisto dei diritti televisivi e cinematografici dalle case di produzione statunitensi per 470 milioni di euro, che sarebbe stato effettuato tra il 1994 e il 1999 attraverso la Principal Network Communication e la Principal Network e anche tramite altri intermediari-distributori tra cui Agrama, definito il ''socio occulto'' del leader del Pdl.



L'accusa ha chiesto 3 anni e 8 mesi per Berlusconi e 3 anni e 4 mesi per Confalonieri. Giovedì, invece, si è svolto il processo parallelo Mediatrade, dal quale Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri sono usciti con un proscioglimento in udienza preliminare e che vede sul banco degli imputati Pier Silvio Berlusconi.