L'arresto di Sarno è la conseguenza della ricostruzione di alcune procedure amministrative relative a interventi di carattere urbanistico, in merito a cui erano già state eseguite in passato molte perquisizioni.



Sarno sarebbe stato imposto all'immobiliarista Caltagirone

A imporre Sarno all'immobiliarista Edoardo Caltagirone per seguire l'iter di una pratica legata alle aree interessate, pratica inizialmente seguita da un architetto del calibro di Paolo Portoghesi, sarebbe stato l'ex direttore generale del Comune di Sesto San Giovanni, Marco Bertoli, "condizionando l'approvazione della variante edilizia relativa al recupero dell'area Falck alla sostituzione" richiesta. Questo quanto segnalato dalla pm di Monza Walter Mapelli e da Franca Macchia, titolari dell'inchiesta. L'episodio contestato risale al 2009.



Il gip: "Sarno, un collettore di tangenti"

In sostanza, Caltagirone sarebbe stato costretto a servirsi di Sarno per seguire la pratica pagandolo 367mila euro per una attività, secondo l'accusa, inesistente. Sarno viene quindi definito negli atti "collettore di tangenti per conto di esponenti politici di area di sinistra operanti nel territorio di Sesto San Giovanni", come ha ribadito il gip Magelli nel provvedimento che ha portato all'arresto. E la stessa Magelli osserva che dall'indagine è emersa "la contiguità dell'architetto" con esponenti del centrosinistra. Ora gli inquirenti cercheranno di capire per conto di chi il professionista abbia incassato il denaro e se poi eventualmente lo abbia distribuito ad altri.



Le carte dell'accusa

Secondo l'accusa Sarno "in concorso con un pubblico ufficiale, avrebbe indotto l'amministratore di una primaria società immobiliare ad avvalersi della propria attività di collaborazione per la presentazione di progetti di trasformazione urbanistico/edilizia di un'area industriale dismessa sita nel comune di Sesto San Giovanni", come si legge in una nota della Guardia di finanza, in cui si riferisce dell'arresto senza citare il nome di Sarno.



"L'imprenditore avrebbe firmato un contratto di consulenza e collaborazione con l'indagato (Sarno, ndr), a fronte di un corrispettivo di circa 1 milione di euro, di cui circa 370mila effettivamente versati a titolo di mera anticipazione, in assenza di alcuna prestazione professionale effettivamente eseguita", come conclude la nota stessa.