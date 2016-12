foto Twitter Correlati Milano, scontri per lo sgombero del centro sociale Lambretta 11:20 - Tensione a Milano per lo sgombero del centro sociale "Lambretta": tre appartenenti al collettivo sono infatti saliti sul tetto della palazzina per bloccare il tentativo della polizia di liberare lo stabile occupato dal 21 aprile. Una trentina di giovani, che dormiva nella villetta, si trova tuttora in strada insieme ad alcuni abitanti del quartiere che solidarizzano con il collettivo. - Tensione a Milano per lo sgombero del centro sociale "Lambretta": tre appartenenti al collettivo sono infatti saliti sul tetto della palazzina per bloccare il tentativo della polizia di liberare lo stabile occupato dal 21 aprile. Una trentina di giovani, che dormiva nella villetta, si trova tuttora in strada insieme ad alcuni abitanti del quartiere che solidarizzano con il collettivo.

"Vogliamo resistere per almeno un giorno", hanno annunciato i tre giovani saliti sul tetto di via Apollodoro. "Ci aspettavamo lo sgombero - commentano gli altri componenti del gruppo, dalla strada -. Ci siamo trovati in mezzo alla polemica tra Limonta e il questore. Tra l'incudine e il martello. Ognuno ha scaricato la responsabilità su altri e alla fine ci hanno cacciato".



Paolo Limonta, responsabile dell'Ufficio relazioni con la città del Comune di Milano, aveva scritto una lettera al questore milanese Luigi Savina chiedendo "ufficialmente di non procedere allo sgombero forzoso degli immobili Aler di via Apollodoro occupati dalle ragazze e dai ragazzi del collettivo Lambretta". Alla lettera il questore aveva replicato spiegando che "il fine giammai giustifica i mezzi e il loro operato nasce da un atto illegale".



Al momento la situazione è tranquilla. Nel frattempo, altre persone del collettivo hanno organizzato un presidio con gazebo fuori dalla villetta del numero 11.