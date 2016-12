Tensione a Milano per lo sgombero di case occupate, irruzione in Comune: feriti vigili

foto Twitter Correlati Tensione a Milano durante uno sfratto

Le immagini dello sgombero in zona San Siro

L'irruzione a Palazzo Marino 16:26 - Tensione a Milano nel corso di un tentativo di sfratto di una casa occupate abusivamente in zona San Siro. Polizia e carabinieri hanno allontanato con la forza un gruppo di manifestanti sceso in strada per impedire lo sgombero dell'appartamento di una 57enne. La donna, in segno di protesta, era infatti montata sul cornicione della propria abitazione. Al rifiuto dei manifestanti di sgomberare la strada, è iniziato un tafferuglio con gli agenti. - Tensione a Milano nel corso di un tentativo di sfratto di una casa occupate abusivamente in zona San Siro. Polizia e carabinieri hanno allontanato con la forza un gruppo di manifestanti sceso in strada per impedire lo sgombero dell'appartamento di una 57enne. La donna, in segno di protesta, era infatti montata sul cornicione della propria abitazione. Al rifiuto dei manifestanti di sgomberare la strada, è iniziato un tafferuglio con gli agenti.

Mentre i vigili del fuoco stendeva lo speciale materasso sotto la finestra dove la donna era salita, gli agenti hanno sgomberato la strada. Poi, entrati nell'appartamento, sono riusciti a portar fuori la donna.



Irruzione a Palazzo Marino, feriti vigili

Una cinquantina di esponenti dei centri sociali ha fatto irruzione a Palazzo Marino, sede del Comune, dopo lo sgombero dell'appartamento in zona San Siro, interrompendo i lavori delle commissioni Casa e Antimafia che stavano ascoltando i vertici dell' Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in merito ai recenti fatti collegati all'arresto dell'ex assessore regionale alla Casa Domenico Zambetti. Due vigili sono stati feriti nel tentativo di bloccarli.



I giovani dei centri sociali sono riusciti a entrare in Comune, salire le scale fino al primo piano e sfondare la resistenza dei vigili per interrompere la seduta delle commissioni Casa e Antimafia, esponendo cartelli con scritto "Vogliamo le case di Zambetti e Benelli, basta privilegi". (Benelli è l'assessore comunale al Decentramento che ha una casa in affitto dell'Istituto dei Ciechi). Il blitz ha paralizzato per circa un quarto d'ora i lavori delle commissioni consiliari che poi, dopo che l'aula ‚ stata liberata, hanno preferito non riprendere la seduta. I due vigili che hanno tentato di fermare l'irruzione dei giovani sono stati trasportati al Pronto soccorso