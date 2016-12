foto LaPresse

- Un anziano è morto dopo essere stato colpito alla testa da un tronco. La tragedia è avvenuta in un bosco di Piateda (Sondrio). La vittima, un uomo di 82 anni, stava tagliando una pianta per fare un po' di legna per l'inverno, quando all'improvviso è stato investito da un tronco. Inutili i soccorsi dell'equipe medica del 118, intervenuta sul posto con i carabinieri. L'uomo è morto sul colpo.