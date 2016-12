foto Ansa

- Un rapinatore a Milano per portare via il cellulare a una donna non ha esitato a minacciare il figlio di lei, un bambino di sette anni, puntandogli un coccio di vetro alla gola. L'aggressore, un nordafricano, dopo aver ottenuto il telefonino, ha mollato il ragazzino ed è scappato. Del caso si occupa la polizia. Il ragazzino, che non ha riportato ferite, è stato comunque trasportato all'ospedale in via precauzionale per un controllo.