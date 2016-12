foto Ansa

- Brutta avventura per una ragazza di vent'anni, colpita con una bottigliata e poi strattonata e derubata dell'Iphone da uno straniero. E' successo in via Ripamonti, nella periferia sud di Milano. La giovane, intorno alle 7, è stata affrontata da un nordafricano per strada che l'ha aggredita senza proferire parola. Poi è scappato con la refurtiva. La ventenne, in stato di choc, è stata trasportata in codice verde all'ospedale Policlinico.