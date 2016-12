foto LaPresse

- Controlli a tappetto della Guardia di finanza si sono svolti nella zona di Bergamo e provincia a caccia di irregolarità fiscali. Il dato emerso è di 6 scontrini su 10 non emessi: sono state riscontrate 132 violazioni su 220 ricevute. Inoltre, sei negozi sono stati segnalati alle autorità competenti per la sospensione dell'attività per aver violato le norme sull'emissione degli scontrini già quattro volte in 5 anni.