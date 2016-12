Smau, Carabinieri vincono premio hi-tec

foto Carabinieri 15:18 - L’Arma dei Carabinieri ha vinto il primo premio nella categoria "Ict nella pubblica amministrazione e nella sanità" con il progetto di "informatizzazione e digitalizzazione delle procedure amministrative", nell'ambito della rassegna "Smau 2012", a Fieramilanocity. Una giuria composta da docenti e ricercatori della School of Management del Politecnico di Milano ha assegnato il riconoscimento a quattordici migliori prodotti su altrettante categorie. - L’Arma dei Carabinieri ha vinto il primo premio nella categoria "Ict nella pubblica amministrazione e nella sanità" con il progetto di "informatizzazione e digitalizzazione delle procedure amministrative", nell'ambito della rassegna "Smau 2012", a Fieramilanocity. Una giuria composta da docenti e ricercatori della School of Management del Politecnico di Milano ha assegnato il riconoscimento a quattordici migliori prodotti su altrettante categorie.

"Nel tempo l'Arma dei Carabinieri, sempre attenta alla razionalizzazione dei processi e alla semplificazione delle procedure gestionali, ha progettato e realizzato un'avanzata piattaforma tecnologica per la gestione accentrata delle attività di trattamento economico e gestione matricolare per tutti i propri amministrati", si legge in una nota, "trasferendo in un solo polo funzioni prima decentrate su 32 Comandi di Corpo, recuperando oltre 1000 unità a favore del Servizio d’Istituto".