E' stato individuato e fermato il pirata della strada che lunedì scorso ha investito e ferito gravemente nella Bassa Bresciana la 30enne Michela Lupatini: si tratta di un vicino di casa della vittima. La giovane donna è morta il giorno successivo per le lesioni riportate. L'identificazione è stata possibile grazie al racconto dei testimoni che avevano visto un furgone bianco fuggire. Per l'uomo l'accusa è quella di omissione di soccorso e omicidio.

Michela, studi di arte e un lavoro in un negozio di musica, da tempo era impegnata in un'associazione per le vittime della strada.



I funerali della 30enne si sono tenuti oggi pomeriggio nella parrocchia bresciana di Castrezzato, dove la ragazza viveva con la famiglia.