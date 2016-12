Milano, egiziano tenta di rapire il figlio: preso

foto Ansa 15:26 - Un egiziano di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a Milano per aver cercato di portare via alla madre il figlio, avuto quando i due stavano insieme. L'uomo voleva sottoporre il piccolo, di 4 anni, ad un'educazione islamica, che la madre, un'italiana di 34 anni, non condivideva. Dopo l'allarme della donna, aggredita mentre rincasava, l'uomo è stato subito bloccato. Il bambino, illeso, è già stato riaffidato alla mamma. - Un egiziano di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a Milano per aver cercato di portare via alla madre il figlio, avuto quando i due stavano insieme. L'uomo voleva sottoporre il piccolo, di 4 anni, ad un'educazione islamica, che la madre, un'italiana di 34 anni, non condivideva. Dopo l'allarme della donna, aggredita mentre rincasava, l'uomo è stato subito bloccato. Il bambino, illeso, è già stato riaffidato alla mamma.

La madre è stata affrontata dall'uomo per strada mentre rincasava con il figlioletto, appena uscito dall'asilo. Il padre del bambino l'ha insultata e le ha sputato in faccia, strattonandola e allontanandosi con il bimbo. Appena dato l'allarme una pattuglia dei carabinieri, che era nei paraggi, ha individuato e bloccato l'uomo, ancora per strada con il figlio.



Il tentativo di sottrazione, che ha fatto seguito a una serie di molestie e percosse già denunciate in precedenza dalla donna, ha configurato il reato di stalking. L'uomo è quindi stato arrestato perché il magistrato ha ritenuto possibile il pericolo di fuga. Recentemente, infatti, l'egiziano aveva anche portato via il passaporto dell'ex convivente e del figlio da casa della donna, dopo averla convinta a farlo entrare. C'era il rischio che scappasse in Egitto.



I litigi sarebbero cominciati nel 2008, un anno dopo la nascita del bambino, proprio per le divergenze sull'educazione del piccolo. Nel 2009 la madre se ne è andata di casa col figlio e la situazione si è trascinata tra i litigi. Due giorni fa il padre era anche andato all'asilo (più volte cambiato dalla madre) cercando di farsi consegnare il piccolo, ma la scuola non aveva accettato di affidarglielo.