- Nel corso delle dichiarazioni spontanee rese in aula durante l'udienza per il processo Ruby, Silvio Berlusconi ha spiegato di aver letto su alcuni giornali "che questo tribunale avrebbe già deciso per la mia condanna. Spero non sia così - ha aggiunto -, altrimenti questo sarebbe un paese incivile e barbaro".