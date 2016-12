foto Ap/Lapresse

09:56

- Silvio Berlusconi è entrato nell'aula del tribunale di Milano dove a breve comincerà l'udienza del processo Ruby in cui è imputato per concussione e prostituzione minorile. Il leader del Pdl, accolto da una folla di giornalisti, non ha voluto dire nulla prima di entrare nell'aula. L'udienza di oggi sarà dedicata all'ascolto di alcuni testimoni citati dalla difesa, ma non è escluso che Berlusconi renda dichiarazioni spontanee.