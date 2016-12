foto Da video Correlati Tutto sull'omicidio di Yara 20:09 - Il ruolo di Mohammed Fikri, unico indagato per l'omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate di Sopra, sarà ancora al vaglio degli inquirenti. Lo ha disposto il gip di Bergamo. L'avvocato Enrico Pelillo, legale della famiglia Gambirasio, ha spiegato che la Procura avrà altri 6 mesi per svolgere gli accertamenti chiesti dai genitori di Yara riguardanti anche la traduzione della telefonata che inizialmente portò Fikri in carcere. - Il ruolo di Mohammed Fikri, unico indagato per l'omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate di Sopra, sarà ancora al vaglio degli inquirenti. Lo ha disposto il gip di Bergamo. L'avvocato Enrico Pelillo, legale della famiglia Gambirasio, ha spiegato che la Procura avrà altri 6 mesi per svolgere gli accertamenti chiesti dai genitori di Yara riguardanti anche la traduzione della telefonata che inizialmente portò Fikri in carcere.

E proprio sull'interpretazione di quella chiamata il gip Ezia Maccora ha precisato che a fare la traduzione siano persone competenti, connazionali dell'indagato. Ha inoltre disposto che nel fascicolo riguardante Fikri sia compresa anche l'intera relazione dei Ris, in modo da comprendere come sia stato recuperato sul corpo di Yara il Dna che apparterrebbe all'assassino: si tratta dell'ormai famoso Ignoto 1, che porterebbe alla cosiddetta pista di Gorno.



In seguito alla famosa intercettazione il marocchino era stato arrestato con l'accusa di omicidio, ma era ben presto stato scarcerato.



Inizialmente le parole del giovane al telefono erano state interpretate come "Allah mi perdoni, non l'ho uccisa io". Ma poi gli inquirenti si erano corretti dicendo che la conversazione era stata tradotta male e riguardava in realtà un dialogo tra il marocchino e un suo creditore. Il giudice ha disposto anche la corretta traduzione di quella telefonata tra i nuovi accertamenti.