foto SportMediaset

12:54

- Silvio Berlusconi domani si presenterà nell'aula del tribunale di Milano per il processo sul caso Ruby dove è imputato per concussione e prostituzione minorile. Lo hanno reso noto i suoi legali. Non è ancora chiaro se il leader del Pdl parteciperà con "dichiarazioni spontanee" o solo per assistere all'udienza, nella quale sono previsti testimoni della difesa. Dato che, come aveva già chiarito, non si farà interrogare durante il processo.