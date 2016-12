Salò, acchiappafantasmi per Claretta Petacci

- Claretta Petacci a Salò, il duca della dinastia dei Gonzaga a Mantova, ma anche semplici casi di poltergeist (oggetti che si muovono da soli). Di questo e molto altro si occupano Massimo Merendi e Gianfranco Morfagni di "National Ghost Uncover" un'associazione specializzata nel verificare la presenza di fantasmi. Nato nel gennaio del 2010, il progetto vede coinvolti ben 72 soci operativi in tutt'Italia, organizzati in 14 squadre per scovare ogni minima traccia delle creature dell'aldilà.

I "ghostbusters" nostrani, secondo quanto riporta il "Giornale di Brescia", sono in questo momento alle prese con le apparizioni dell'amante di Benito Mussolini Claretta Petacci che si aggirerebbe, fasciata da un abito leggero in pieno stile anni Trenta, per le strade di Salò. Il fantasma sarebbe stato avvistato in ben tre occasioni distinte. La prima volta nell'agosto 2011 intorno alle 23 da tre ragazzi tra i 26 e i 32 anni a cui avrebbe detto: "Sono Claretta". La seconda volta, invece, nel novembre 2011, la Petacci sarebbe apparsa per poi dissolversi nel nulla poco dopo. La terza volta, infine, nell'aprile scorso, lo spirito, di cui è stato anche girato un filmato, avrebbe addirittura pronunciato delle frasi piuttosto sanguigne sulla situazione politica italiana riportando un messaggio alla nazione del suo celebre amante.

Al momento le immagini sono al vaglio degli esperti di "National Ghost Uncover" che per il momento si mostrano cauti nella valutazione e attendono di ultimare tutte le verifiche necessarie. Gli strumenti utilizzati sono: un furgone con telecamere a infrarossi, rilevatori di cambiamenti di calore e umidità e sensori acustici. A ciò si aggiunge un controllo effettuato da quattro persone: due tecnici ai monitor e due testimoni, di cui uno scettico e l'altro propenso a credere ai fantasmi.

Ma quello della Petacci non è l'unico caso a cui stanno lavorando questi singolari professionisti. A Mantova, infatti, l'agenzia si sta occupando della presunta apparizione di un duca della celebre dinastia dei Gonzaga che sarebbe stato visto passeggiare tranquillamente per le vie della città. Un'altra delle numerose segnalazioni registrate nel database di "Ghost Uncover"che sicuramente darà occasione di far parlare ancora di questi insoliti esploratori dell'aldilà.