foto Carabinieri

10:52

- Decine di arresti sono in corso in tutta Italia nell'ambito di un'indagine dei carabinieri del Ros nei confronti di un'organizzazione criminale accusata di traffico di droga e finanziata dalle cosche di Reggio Calabria. I carabinieri stanno eseguendo i 52 arresti in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Trovati bond della Fed americana dal valore di 500 milioni di dollari.