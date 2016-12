Bergamo, lascia capo Compagnia delle Opere

foto Ansa Correlati Compagnia Opere, indagati i vertici di Bergamo 15:37 - Si è dimesso il presidente della Compagnia delle Opere di Bergamo, Rossano Breno, indagato per corruzione nell'inchiesta sul caso Nicoli Cristiani. In una nota Breno ribadisce di essere estraneo alle accuse e di aver deciso di lasciare perché le vicende giudiziarie "non rechino in alcun modo pregiudizio" alla Cdo della città. Per i pm di Milano, Breno avrebbe mediato affinché la Regione Lombardia favorisse l'imprenditore Pierluca Locatelli. - Si è dimesso il presidente della Compagnia delle Opere di Bergamo, Rossano Breno, indagato per corruzione nell'inchiesta sul caso Nicoli Cristiani. In una nota Breno ribadisce di essere estraneo alle accuse e di aver deciso di lasciare perché le vicende giudiziarie "non rechino in alcun modo pregiudizio" alla Cdo della città. Per i pm di Milano, Breno avrebbe mediato affinché la Regione Lombardia favorisse l'imprenditore Pierluca Locatelli.

Breno ha comunicato che le proprie dimissioni sono "immediate e irrevocabili". "Ieri - ha dichiarato - mi è stata notificata un'informazione di garanzia circa un mio asserito coinvolgimento affinché gli amministratori della Regione Lombardia favorissero, con atti contrari ai doveri d'ufficio, gli interessi imprenditoriali di Pierluca Locatelli. Ho già avuto modo di dichiarare agli organi di stampa di sentirmi sereno e ribadisco di essere estraneo alle accuse che mi vengono mosse".



"Sono certo - ha proseguito - di poter rappresentare nelle sedi competenti la mia assoluta buona fede. Da parte mia ho sempre cercato di agire nel rispetto delle regole. Ne è testimonianza la mia vita, dedicata alla mia azienda e il mio impegno nelle opere caritative ed educative".



La Compagnia delle Opere di Bergamo ha ringraziato Breno, in carica dall'ottobre 2004, per "il grande lavoro svolto in questi anni e per il senso di responsabilità ed abnegazione dimostrati ancora una volta" e si è augurata che "venga accertata al più presto la sua estraneità ai fatti contestatigli".



Formigoni: "Mi dispiace per amici Cdo ma non so nulla"

"Mi dispiace per gli amici implicati in questa vicenda ma non ne so nulla e comunque un avviso di garanzia è un'ipotesi". A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, sull'avviso di garanzia ai vertici della Compagnia delle Opere di Bergamo, in merito alla vicenda della discarica di Cappella Cantone.