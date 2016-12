Correlati Le foto della lunga fila

15:57

- Una fila di persone lunga diverse centinaia di metri che dal centro della Galleria Vittorio Emanuele arriva quasi fino in piazza Duomo: è la scena che si è presentata nel "salotto" milanese, dove per l'ultimo giorno di apertura il fast food Mcdonald's ha deciso di far mangiare tutti gratis. Di fronte a questa prospettiva centinaia di persone si sono dunque messe in coda, suscitando la curiosità anche di fotografi e telecamere.